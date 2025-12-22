Fin de vie : le Sénat rejette l'article qui autorise l'aide à mourir

Le 21 janvier, en séance, le Sénat a supprimé l'article 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Dans la version de l'Assemblée, il listait les critères pour pouvoir bénéficier d'une aide à mourir. En commission, le Sénat avait restreint ce droit aux malades dont le décès est imminent. En séance, cet article a été supprimé, vidant le t... exte de sa substance. La gauche s'est émue de cette suppression, et plusieurs sénateurs ont décidé de retirer tous leurs amendements portant sur la suite du texte. La proposition de loi a néanmoins été examinée dans sa totalité au cours de la soirée. Le texte doit à présent faire l'objet d'un vote sur l'ensemble par le Sénat, avant de retourner devant l'Assemblée nationale. Revivez leurs débats.

