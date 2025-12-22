Public Sénat
Fin de vie : le Sénat rejette l'article qui autorise l'aide à mourir

Le 21 janvier, en séance, le Sénat a supprimé l'article 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Dans la version de l'Assemblée, il listait les critères pour pouvoir bénéficier d'une aide à mourir. En commission, le Sénat avait restreint ce droit aux malades dont le décès est imminent. En séance, cet article a été supprimé, vidant le t...

Politique

1h14mn

Jusqu'au 06/01/2029

