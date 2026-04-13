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Fin de vie : le Sénat rejette le droit à l’aide à mourir

Le 11 mai, le Sénat a rejeté l’article 2 de la proposition de loi instaurant le droit à une aide à mourir. Dans sa version initiale, adoptée par l’Assemblée nationale, cet article définit le droit à l’aide à mourir comme le fait “d’autoriser et d’accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/04/2029

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