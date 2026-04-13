Fin de vie : le Sénat rejette le droit à l’aide à mourir

Le 11 mai, le Sénat a rejeté l’article 2 de la proposition de loi instaurant le droit à une aide à mourir. Dans sa version initiale, adoptée par l’Assemblée nationale, cet article définit le droit à l’aide à mourir comme le fait “d’autoriser et d’accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [... …] afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier”. En commission des lois, le Sénat a adopté une version plus restrictive de l’aide à mourir : un “dispositif d’assistance médicale à mourir”, prescrite lorsque le pronostic vital du patient est engagé à “court terme”, soit quelques heures avant le décès. En séance, le Sénat a rejeté cet article. Revivez ces débats.

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