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Financements privés des politiques publiques : audition de Périclès

Le 28 mai, la commission d’enquête sur la transparence du financement des politiques publiques auditionnait Arnaud Rérolle, directeur général de Périclès. Ce dernier a présenté à la commission la genèse et les missions de l’organisation Périclès. Il est également revenu sur les liens entre l’organisation et le milliardaire conservateur Pie...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/05/2029

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