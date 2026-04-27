Financements privés des politiques publiques : audition de Périclès

Le 28 mai, la commission d’enquête sur la transparence du financement des politiques publiques auditionnait Arnaud Rérolle, directeur général de Périclès. Ce dernier a présenté à la commission la genèse et les missions de l’organisation Périclès. Il est également revenu sur les liens entre l’organisation et le milliardaire conservateur Pie... rre-Edouard Stérin. Interrogé sur l’origine du projet de Périclès pour “Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes”, Arnaud Rérolle a assumé porter des valeurs de la droite conservatrice, affirmant cependant agir dans une dimension apolitique. Une semaine auparavant, Raphaël Cognet, co-fondateur de Politicae était également auditionné par la commission d’enquête. Il a dessiné les contours de son institut et éclairé la commission sur ses sources de financement, revenant sur l’importance de Périclès, financé par Pierre-Edouard Stérin. Revivez ces échanges.

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