Grève des médecins : audition du directeur général de la Cnam

Le 14 janvier 2026, la commission des Affaires sociales du Sénat auditionnait Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d'Assurance maladie. Cette invitation s'inscrit dans un contexte de grève des médecins libéraux qui estiment le budget de la Sécurité sociale pour l'année à venir défavorable à leur exercice. Le Directeur de l'As... surance maladie a rappelé son attachement au cadre conventionnel qui unit les médecins libéraux à son institution et l'importance cruciale de leur travail pour le pays. Il a toutefois également tenu à se défendre de certaines attaques qui ont été lancées à son encontre, ces dernières trouvant, selon lui, leur origine dans une mauvaise lecture des mesures finalement adoptées au sein de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Les parlementaires l'ont interpellé sur des dossiers divers, de la complétion obligatoire du Dossier médical partagé à la rémunération des soignants en Outre-mer, en passant par le cumul-emploi retraite des médecins. La sénatrice Frédérique Puissat a profité de l'occasion pour critiquer le budget de la Sécurité sociale finalement adopté, estimant que les apports du Sénat auraient été évacués du texte. Thomas Fatôme a, lui, affirmé voir dans ce texte adopté - a contrario des comptes de l'Etat encore en cours d'examen - un élément de stabilisation. Revivez ces échanges.

