Grève des médecins : audition du directeur général de la Cnam

Le 14 janvier 2026, la commission des Affaires sociales du Sénat auditionnait Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale d'Assurance maladie. Cette invitation s'inscrit dans un contexte de grève des médecins libéraux qui estiment le budget de la Sécurité sociale pour l'année à venir défavorable à leur exercice. Le Directeur de l'As...

Politique

59mn

Jusqu'au 31/12/2028

