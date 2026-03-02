Guerre au Moyen-Orient : vers un enlisement du conflit ?

Le 4 mars, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Le chercheur a analysé pendant près d'une heure trente les enjeux des récentes attaques américaine set israéliennes sur l'Iran, puis la riposte de ce dernier sur les pays du Golfe. Il ... a dessiné quatre scénarios sur la suite du conflit : "Le premier scénario : une victoire rapide des Etats-Unis et d'Israël : les Iraniens descendent dans la rue et déstabilisent le pouvoir. Je ne vois pas cette hypothèse subvenir, sauf si l'armée régulière se désolidarise du pouvoir iranien ce qui me semble peu probable", a-t-il expliqué. Deux autres scénarios possibles ne sont pas probables, d'après lui : "Second scénario : les Etats-Unis, face à un enlisement, se défont et laisse Israël seul dans cette guerre. Cela ne me parait pas probable à court terme. Troisième scénario : les Etats-Unis pourraient négocier avec l'Iran". Le scénario qui lui semble le plus probable est le quatrième : "C'est l'enlisement du conflit." Revivez ces échanges.

