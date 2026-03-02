Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Guerre au Moyen-Orient : vers un enlisement du conflit ?

Le 4 mars, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Le chercheur a analysé pendant près d'une heure trente les enjeux des récentes attaques américaine set israéliennes sur l'Iran, puis la riposte de ce dernier sur les pays du Golfe. Il ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/02/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique