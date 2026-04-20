Hantavirus : quel risque épidémique ?

Le 20 mai, la commission des affaires sociales du Sénat organisait une table ronde sur le sujet de l’hantavirus. Les spécialistes sont revenus sur les origines de l’hantavirus, ses symptômes, les traitements et la recherche scientifique dont il fait l’objet. Interrogés par les sénateurs sur la transmission et la létalité du virus, les spécialis... tes ont tous déploré un manque de connaissance sur ce virus rare. Didier Lepelletier, directeur général de la santé, et Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital Bichat, ont décrypté les actions mises en œuvre par l’Etat dans le rapatriement des croisiéristes français du MV Hondius et dans la gestion des cas-contacts. Karine Lacombe est revenue sur la coopération européenne en matière de recherche en santé. Enfin, Gilles Pialoux a déploré le contexte géopolitique international particulièrement handicapant pour l’OMS.

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