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Hantavirus : quel risque épidémique ?

Le 20 mai, la commission des affaires sociales du Sénat organisait une table ronde sur le sujet de l’hantavirus. Les spécialistes sont revenus sur les origines de l’hantavirus, ses symptômes, les traitements et la recherche scientifique dont il fait l’objet. Interrogés par les sénateurs sur la transmission et la létalité du virus, les spécialis...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/05/2029

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