Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Industrie textile : table-ronde organisée au Sénat

Le 10 décembre 2025, la commission des affaires économiques du Sénat organisait une table-ronde sur le thème de l'industrie textile. Celle-ci conviait les principaux représentants des professionnels du secteur en vue de les interroger sur la santé de leur filière. Ce sont ainsi Olivier Ducatillion (Président de l'Union des Industries textiles), Yann ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique