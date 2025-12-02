Industrie textile : table-ronde organisée au Sénat

Le 10 décembre 2025, la commission des affaires économiques du Sénat organisait une table-ronde sur le thème de l'industrie textile. Celle-ci conviait les principaux représentants des professionnels du secteur en vue de les interroger sur la santé de leur filière. Ce sont ainsi Olivier Ducatillion (Président de l'Union des Industries textiles), Yann ... Rivoallan (Président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin), Yohann Petiot (Directeur général de l'Alliance du commerce) et Pierre-François Le Louët (Co-président de l'Union française des Industries Mode Habillement) qui ont successivement pris la parole. Ces acteurs des industries textiles, après avoir rappelé que celles-ci ne sauraient se résumer au seul habillement, se sont attardés sur l'incidence d'une concurrence chinoise jugée inégale - car ne respectant pas les mêmes normes et étant sursubventionnée - qui impacterait négativement leurs activités commerciales. Ils ont mis en avant l'importance de préférer des vêtements de qualité produits en France - et même les économies qui peuvent en être tirées sur le moyen-terme - à la fast-fashion. Ils se sont par ailleurs inquiétés de la fin du subventionnement par l'Etat de l'Institut Français de la Mode, un acteur important de la formation des cadres et des créateurs de ce secteur. Ils ont toutefois mis en avant certaines forces de l'industrie textile française, comme son savoir-faire et sa capacité reconnue à innover -, non sans rappeler sa fragilité économique et la nécessité pour les législateurs français et européen de davantage la soutenir et la protéger. Revivez ces échanges.

