Jeux olympiques d'hiver 2030 : quels modes de financement ?

Le 21 janvier, la commission des finances du Sénat organisait une table-ronde sur le sujet du financement des Jeux olympiques d'hiver de 2030, qui auront lieu dans les Alpes françaises. Alors que le comité d'organisation de ces Jeux connaît des difficultés, traduites par de nombreuses démissions ces dernières semaines, étaient présents Edgar Grospir... on, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes françaises 2030, Hervé Liberman, président de la Commission Sport, Préparation des JOP 2030 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pierre-Antoine Molina, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) et Damien Robert, directeur général exécutif de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) Alpes 2030. Ils ont détaillé la manière dont l'Etat soutient financièrement les collectivités et le Cojop dans le financement des Jeux, aux côtés du CIO. "Notre modèle repose aux trois quarts sur des financements privés", a assuré Edgar Grospiron, président du Cojop. Revivez leurs échanges.

