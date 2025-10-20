Public Sénat
Jeux vidéo : quelle place pour les femmes ?

Le 6 novembre 2025, la délégation sénatoriale aux droits des femmes recevait Vanessa Kaplan, déléguée générale du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) en vue d’évoquer la place des femmes dans l’univers du jeu vidéo. Alors que la part des femme...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/11/2028

