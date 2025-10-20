Jeux vidéo : quelle place pour les femmes ?

Le 6 novembre 2025, la délégation sénatoriale aux droits des femmes recevait Vanessa Kaplan, déléguée générale du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et Nicolas Vignolles, délégué général du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) en vue d’évoquer la place des femmes dans l’univers du jeu vidéo. Alors que la part des femme... s joueuses avoisine de plus en plus son équivalent masculin, cette audition montre que dans certains types de jeux demeurent bien davantage plébiscités par un genre que l’autre. Les intervenants ont rappelé que les inégalités d’accès aux métiers du secteur vidéoludique sont elles aussi criantes, fruits du système scolaire dans son ensemble et de certaines représentations diffusées au sein du monde social. Dans la lignée de leurs travaux sur l’industrie pornographique, les sénatrices de la délégation ont, par ailleurs, questionné la stéréotypisation des femmes visible au sein des jeux vidéo eux-mêmes. En réaction, les professionnels du secteur ont rappelé que cela ne concernait pas la totalité des œuvres vidéoludiques bien qu’ils aient reconnu les nombreux efforts à déployer en la matière. Revivez ces échanges.

