Public Sénat
Le direct
100% Sénat

La cour des comptes évalue la politique de transition écologique de l'Etat

Le 1er octobre, la commission de l’aménagement du territoire du Sénat auditionnait Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il venait présenter le rapport public thématique de la Cour sur la transition écologique, le premier du genre. Il dresse un état des lieux des politiques publiques visant à accélérer la transition écologi...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique