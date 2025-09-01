La cour des comptes évalue la politique de transition écologique de l'Etat

Le 1er octobre, la commission de l’aménagement du territoire du Sénat auditionnait Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il venait présenter le rapport public thématique de la Cour sur la transition écologique, le premier du genre. Il dresse un état des lieux des politiques publiques visant à accélérer la transition écologi... que. Il recommande entre autres de “conforter l’action du secrétariat général à la planification écologique”. “Nous devons affronter ensemble la dette financière et la dette écologique”, a affirmé le premier président devant les sénateurs. Concernant l’évaluation des politiques publiques en matière de transition écologique, Pierre Moscovici a regretté des “résultats constatés très en deçà des objectifs et des enjeux”. Il a fustigé un manque de coordination des politiques entres elles, à tous les niveaux. Revivez leurs échanges. des textes dans l'Hémicycle, ainsi que des auditions d'experts et de personnalités politiques entendues par les commissions du Sénat.

