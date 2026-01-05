La liberté d’expression est-elle en danger ?

Le 29 janvier 2026, le Sénat et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) organisaient un colloque intitulé “Liberté d’expression et pluralisme”. Au cours des 3 tables rondes sont intervenus des parlementaires, des journalistes et des universitaires, livrant leurs points de vue respectifs sur la régulation... de la liberté d’expression, l’expression dans le champ numérique et, enfin, la préservation du pluralisme au sein des médias. La spécificité de l’acception française de la liberté d’expression a été rappelée, tout comme sa différence avec son équivalent américain. La nécessité de sa préservation a également été mise en avant, les invités faisant état des différentes menaces qui pèsent sur elle, des ingérences étrangères ou internes à certains usages de l’Intelligence artificielle. Ce temps d’échange a en outre permis de rappeler la difficulté qui est celle de nos institutions à réguler un nombre toujours croissant de contenus en ligne, rendant difficile voire impossible la suppression à temps de certains contenus ou la pleine effectivité d’une équité des candidats à une élection en termes de temps de parole. Revivez ces échanges.

