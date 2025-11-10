Laïcité : retour sur la naissance de la loi de 1905

Le 9 décembre 2025, le Sénat organisait un colloque sur la laïcité en vue de célébrer les 120 ans de la loi concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a pris la parole pour rappeler l'importance de ce texte législatif fondateur de la laïcité républicaine. Une remise en contexte a été opérée p... ar l'historien Gilles Candar, présentement président de la société d'études jaurésiennes. Il a rappelé les enjeux des débats parlementaires de l'époque avant de brosser le portrait de plusieurs personnalités politiques emblématiques de celle-ci, au premier chef desquelles Emile Combes et Jean Jaurès. Cet événement a également donné la parole à des étudiants, membres de la fédération française de débat et d'éloquence - dont le président, Victor Albucher, était présent -, qui ont fait revivre certaines prises de paroles des orateurs du début du XXè siècle à la suite des recontextualisations proposées par Gilles Candar. C'est enfin Pierre Ouzoulias, vice-président de la chambre haute, qui s'est exprimé, rappelant que "la laïcité de 1905 a apporté une réponse à une question qui reste fondamentale : comment fait-on nation ?". Revivez ce temps d'hommage à un texte fondateur.

Voir plus