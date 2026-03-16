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Le Sénat adopte le dispositif de “plaider-coupable à la française”

Le 14 avril, le Sénat a adopté le projet de loi sur la justice criminelle. Dans le texte, plusieurs dispositions visant à désengorger la justice pénale. Celle qui fait le plus de bruit est la procédure de plaider-coupable “à la française”, qui permet, à la fin d’une instruction, de proposer une réduction de peine si l’auteur reconnaît les ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/03/2029

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