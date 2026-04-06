Le Sénat adopte un texte contre l’entrisme islamiste

Le 5 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à “lutter contre l’entrisme islamiste”. Ce texte crée un délit “d’atteinte aux principes fondamentaux de la République”, permet de dissoudre des associations au motif d’entrisme ou d’ingérence étrangère ou encore de suspendre un projet de construction de lie... u de culte. La gauche s’est opposée très fortement à ce texte, qu’elle accuse de stigmatiser les musulmans. Le ministre de l’Intérieur a émis un avis de sagesse, car il travaille de son côté à un projet de loi sur l’entrisme. Revivez ces échanges.

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