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Le Sénat adopte un texte contre l’entrisme islamiste

Le 5 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à “lutter contre l’entrisme islamiste”. Ce texte crée un délit “d’atteinte aux principes fondamentaux de la République”, permet de dissoudre des associations au motif d’entrisme ou d’ingérence étrangère ou encore de suspendre un projet de construction de lie...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/04/2029

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