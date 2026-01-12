Le Sénat étend les compétences des polices municipales

Le 3 février 2026, le Sénat examinait le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres. Dans un contexte de croissance des effectifs des polices municipales et de demande de sécurité toujours plus forte de la part des Français, le gouvernement a f... ait parvenir ce texte à la chambre haute du Parlement. Ses partisans ont évoqué un nouvel outil au service des communes qui permettrait d'alléger la charge de travail de la police nationale et de mieux protéger nos concitoyens et leur tranquillité. Ses détracteurs, plutôt situés à la gauche de l'hémicycle, y voient un danger pour l'égalité territoriale. Les moyens investis par les plus importantes communes seraient, selon eux, sans commune mesure avec ceux investis par les plus modestes, entraînant un écart d'accès à la sécurité entre les Français selon là où ils vivent. Le texte a finalement été adopté par le Sénat le 10 février et transmis à l'Assemblée nationale le lendemain. Revivez ces échanges.

