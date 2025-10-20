Public Sénat
Le Sénat maintient le transfert d'une fraction de TVA aux régions

Les 2 et 3 décembre, le Sénat a poursuivi l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Il a d'abord voté une prolongation de l'expérimentation de la recentralisation du RSA. Alors qu'en vertu de la décentralisation, les départements assurent le financement d'une grande partie des solidarités, ce qui pèse de plus en plus sur leur budget, une expé...

