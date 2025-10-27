Le Sénat poursuit l'examen du projet de loi de la sécurité sociale

Le 24 novembre, le Sénat poursuivait l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Lors de la discussion du texte, il a adopté son article 42. Il prévoit la création d’un congé de naissance supplémentaire, qui permet aux parents de prendre un congé en plus de leur congé maternité ou paternité, d’un ou deux mois, ensemble ... ou en alternance, indemnisé à 70% puis à 60% du salaire net. Pour financer sa création, estimée à 600 millions d’euros, le gouvernement prévoyait de décaler la majoration des allocations familiales octroyées aux enfants de 14 ans à 18 ans. Le Sénat a rejeté cette mesure. Le Sénat a également adopté l’article 39, qui prévoit de réformer les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles. La gauche s’est inquiétée de la situation de la médecine du travail, qui peine à recruter. Revivez les débats.

