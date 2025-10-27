Public Sénat
Le Sénat poursuit l'examen du projet de loi de la sécurité sociale

Le 24 novembre, le Sénat poursuivait l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Lors de la discussion du texte, il a adopté son article 42. Il prévoit la création d’un congé de naissance supplémentaire, qui permet aux parents de prendre un congé en plus de leur congé maternité ou paternité, d’un ou deux mois, ensemble ...

Politique

1h28mn

Jusqu'au 09/11/2028

