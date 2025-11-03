Le Sénat rejette à nouveau la taxe Zucman et restreint la taxe sur les holdings

Le 28 novembre, le Sénat examinait la première partie du projet de loi de finances pour 2026. Il a d'abord modifié l'article 3 créant une taxe sur les holdings. Le gouvernement proposait initialement une taxe de 2% sur "les biens détenus par une holding qui ne sont pas mis au service de l'entreprise". Le Sénat l'a limitée aux seuls biens somptuaires (... yachts, ...) et actifs immobiliers, mais l'a fait passer à 20%. La gauche a regretté un "article vidé de sa substance". Elle a ensuite essayé de faire adopter la taxe Zucman, en vain. Cette mesure visait à taxer à hauteur de 2 % les patrimoines de plus de cent millions d'euros, soit environ 4 000 contribuables français. La droite et le centre du Sénat se sont prononcés contre, entraînant le rejet des amendements. Revivez les débats.

