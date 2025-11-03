Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Le Sénat rejette la contribution exceptionnelle des grandes entreprises

Les 28 et 29 novembre, le Sénat examinait la première partie du projet de loi de finances pour 2026, consacrée aux recettes. Il a adopté l'article 2, qui prolonge pour une année supplémentaire la contribution différentielle des hauts revenus. Cette disposition, introduite dans le budget pour 2025, concerne les foyers dont le revenu fiscal de référen...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique