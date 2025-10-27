Le Sénat valide une contribution française au budget de l'UE diminuée
Le 27 novembre, le Sénat a adopté l'article 45 du projet de loi de finances pour 2026. Ce dernier fixe le montant de la participation de la France au budget de l'Union européenne. Dans sa version initiale, il s'élevait à 28,4 milliards d'euros, en hausse de 5,3 milliards par rapport à 2025. Un amendement du gouvernement, adopté par les sénateurs, pr... opose de le diminuer de 341 millions d'euros. Deux amendements, un provenant d'un sénateur RN et l'autre d'un sénateur communiste, proposent de diminuer significativement cette participation. Finalement, c'est la baisse, moins importante, proposée par le gouvernement, qui a été conservée. Revivez leurs débats.
