Les AESH ne seront pas intégrées dans la fonction publique

Le 7 janvier, le Sénat a rejeté la proposition de loi du groupe socialiste visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans la fonction publique. Les opposants à la mesure ont argué qu'elle coûterait trop cher aux finances publiques et qu'elle poserait des problèmes d'organisation : niveau de diplôme requis trop ... élevé, problèmes de coordination en termes de volume horaire. La gauche, elle, a défendu l'intégration au corps des fonctionnaires des AESH, métier précaire et mal rémunéré, qui a connu un grand nombre de démissions entre 2020 et 2023. Leurs arguments n'ont pas suffi à faire adopter le texte. Revivez les débats.

