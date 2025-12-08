Public Sénat
Les AESH ne seront pas intégrées dans la fonction publique

Le 7 janvier, le Sénat a rejeté la proposition de loi du groupe socialiste visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans la fonction publique. Les opposants à la mesure ont argué qu'elle coûterait trop cher aux finances publiques et qu'elle poserait des problèmes d'organisation : niveau de diplôme requis trop ...

Politique

1h28mn

Jusqu'au 23/12/2028

