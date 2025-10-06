Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Les Français sont-ils attachés à la démocratie ?

Le 28 octobre, la délégation à la prospective du Sénat organisait une table-ronde sur la thématique "Sommes-nous encore vraiment attachés à la démocratie ?". Autour de la table, Dylan Buffinton, prospectiviste et conseiller à la Fondation Jean-Jaurès, Raphaël Doan, essayiste et Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l'innovati...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique