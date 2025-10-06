Les Français sont-ils attachés à la démocratie ?

Le 28 octobre, la délégation à la prospective du Sénat organisait une table-ronde sur la thématique "Sommes-nous encore vraiment attachés à la démocratie ?". Autour de la table, Dylan Buffinton, prospectiviste et conseiller à la Fondation Jean-Jaurès, Raphaël Doan, essayiste et Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l'innovati... on politique (Fondapol) ont donné leur avis sur le sujet. A l'heure où l'abstention atteint des niveaux très élevés et où les Français expriment une grande défiance envers la classe politique, quel regard portent-ils sur la démocratie ? A l'aide d'enquêtes d'opinion et de sondages, les experts ont tenté de répondre à cette question. Ils ont chacun proposé des manières d'améliorer notre vie politique et nos institutions, pour relancer l'enthousiasme dans la démocratie et éviter que la France ne bascule dans un régime antidémocratique. Revivez leurs échanges.

Voir plus