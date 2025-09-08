Dans le cadre de la célébration des 150 ans du Sénat, se tenait le 2 octobre dernier une table ronde intitulée "Les nouveaux visages du Sénat". Après un mot du président du Sénat, Gérard Larcher, l'intervention du constitutionnaliste Benjamin Morel a permis d'éclairer la situation actuelle de la Chambre haute au regard du temps long. Cet événemen... t a aussi été l'occasion d'entendre plusieurs témoignages de sénateurs qui attestent, chacun à leur manière, par leurs profils, leurs parcours ou leurs travaux parlementaires, du renouveau de l'institution ; à savoir ceux de Cécile Cukierman (présidente du groupe communiste), d'Elisabeth Doineau (sénatrice centriste de Mayenne), d'Elsa Schalck (sénatrice LR du Bas-Rhin), de Mickaël Vallet (sénateur socialiste de Charente-Maritime) ou encore de Salama Ramia (sénatrice RDPI/Renaissance de Mayotte), témoignant d'un Sénat plus jeune et plus paritaire. Revivez leurs témoignages.

