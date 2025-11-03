Logements vacants : le Sénat augmente le nombre de communes qui pourront augmenter les taxes

Le 2 décembre, le Sénat a poursuivi l'examen de la partie recettes du projet de loi de finances pour 2026. Il a examiné des amendements relatifs à la TVA, à la fiscalité des logements vacants et au tarif de la carte grise. Il a ainsi autorisé les régions d'augmenter ce dernier, et a réformé la taxation des logements vacants. Revivez leurs débats.