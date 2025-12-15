Loi littoral : 40 ans après, où en est-on ?

Alors que 2026 marque les 40 ans de la "loi littoral", la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a décidé de rentre hommage à ce texte et de s'interroger sur son application dans une France qui a évolué depuis sa première rédaction. Pour ce faire, les parlementaires ont convié Robert Crauste (Premier Prési... dent délégué de l'Association nationale des élus du littoral et maire du Grau du Roi), Loïc Prieur (Maître de conférences en urbanisme en Sorbonne), Guillemette Rolland (Directrice action foncière, juridique et systèmes d'information du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres) ainsi que Vincent Montrieux (Adjoint à la Direction de l'habitat de l'urbanisme et du patrimoine de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature). Les échanges ont fait ressortir l'importance de cet acte législatif qui a permis la conservation du littoral national, a contrario de ce qui s'observe dans d'autres pays non munis d'un tel outil juridique. La France aurait ainsi eu un rôle de pionnière, comme a tenu à le rappeler Jean-François Longeot, le président de la commission. Mais alors que la France fait face à une crise climatique à l'intensité redoublée, la question d'une mise à jour de cette loi se pose pour les législateurs, qui ont par exemple pu évoquer les cas particuliers des territoires ultramarins et de montagne. La question du financement de l'adaptation au recul du trait de côte et de la lutte contre celui-ci a également été posée. Elle sera, selon les sénateurs, celle qui induira des coûts très élevés que toutes les collectivités locales ne pourront pas, à elles seules, assumer. Revivez cette table ronde.

