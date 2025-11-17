Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée : débat au Sénat

Le 17 décembre, le Sénat débattait du sujet de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, en présence du Premier ministre et de plusieurs membres de son gouvernement, alors qu'Emmanuel Macron a récemment annoncé un durcissement des actions à l'encontre des consommateurs de drogues. Les parlementaires ont notamment évoqué la mort ... de Mehdi Kessaci, victime du trafic de drogues à laquelle le chef de l'Etat a rendu hommage en début de semaine lors d'un déplacement à Marseille. Ce tragique événement avait ému la classique politique française, la jeune victime étant le frère d'un militant écologiste anti-narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que les décrets d'application de la loi narcotrafic étaient encore en cours d'application, mais que le gouvernement était très engagé sur la lutte contre ce type de commerce illicite. La question de la prévention et son rôle primordial ont également été abordés, comme en témoignent les interventions de la ministre de la Santé et de certains sénateurs.

