Lutte contre les violences faites aux femmes : audition de Gérald Darmanin

Le 19 février, la délégation aux droits des femmes du Sénat auditionnait Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Le ministre a tout d’abord rappelé l’importance de la lutte contre les violences faites aux femmes pour son administration et fait deux annonces importantes, à savoir la création prochaine d’une direction des victimes et des usagers... au sein de celle-ci et l’instauration à venir d’un Code des violences intrafamiliales. Il a également reconnu les lacunes du ministère de la Justice en matière de protection des femmes et a regretté le fait que ce dernier ne possède pas encore de vrai service de statistiques. Il a ensuite été interrogé par les parlementaires, qui ont déploré le nombre élevé de classements sans suite et ont évoqué le meurtre d’Inès Mecellem ainsi que des procès retentissants tels que les Affaires French Bukake ou Pélicot. Ces affaires trahissent la prégnance encore trop importante des féminicides et des violences sexuelles commises à l’encontre des femmes. Le danger croissant que représentent les mouvements masculinistes a par ailleurs été mis en exergue, tout comme la nécessité d’un meilleur dialogue entre les différents acteurs du monde de la justice. Mais comme l’a évoqué Gérald Darmanin, une meilleure prise en charge des victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales n’est pas seulement l’affaire d’une police ou d’une gendarmerie - qui manque d’ailleurs d’officiers de police judicaire -, les chaînes de responsabilité menant à une prise en charge trop tardive ou un classement sans suite s’établissant bien plus en amont. Revivez ces échanges.

