Maintien de l’ordre et rodéos urbains : audition du préfet de police de Paris

Le 25 mars 2026, la commission des lois du Sénat auditionnait Patrice Faure, préfet de police de Paris. Dans le cadre de la mission d’information sur l’avenir du maintien de l’ordre mais également de la mission d’information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des ... fins récréatives, le préfet de police était accompagné de Michel Lavaud et d’Antoine Salmon, respectivement directeur de la DSPAP et de la DOPC. Tous trois sont revenus sur les évolutions récentes et futures des modalités du maintien de l’ordre, dénonçant notamment une hostilité nouvelle vis-à-vis des policiers et de leur action. Sur le sujet du maintien de l’ordre, ils se sont positionnés en faveur d’une intégration de l’intelligence artificielle dans le recours aux caméras de vidéosurveillance. Enfin, sur le sujet des rodéos urbains, le préfet de police de Paris est revenu sur le projet de loi Ripost porté par Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Les trois hommes évoquent les difficultés auxquelles ils font face pour endiguer de telles manifestations et soulignent l’utilité du “choc d’autorité” promis par le ministre de l’Intérieur. Ce projet de loi devrait être adopté à l’horizon automne 2026. Revivez ces échanges.

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