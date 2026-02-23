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Maintien de l’ordre et rodéos urbains : audition du préfet de police de Paris

Le 25 mars 2026, la commission des lois du Sénat auditionnait Patrice Faure, préfet de police de Paris. Dans le cadre de la mission d’information sur l’avenir du maintien de l’ordre mais également de la mission d’information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/03/2029

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