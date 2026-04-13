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Maladie de Lyme : quels sont les risques ?

Le 6 mai, la commission des affaires sociales et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisaient conjointement une table ronde sur le sujet de la maladie de Lyme. Cinq spécialistes ont pris la parole. La docteure Alice Raffetin est revenue sur les avancées dans la prise en charge des patients atteints de ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/04/2029

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