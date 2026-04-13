Maladie de Lyme : quels sont les risques ?

Le 6 mai, la commission des affaires sociales et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat organisaient conjointement une table ronde sur le sujet de la maladie de Lyme. Cinq spécialistes ont pris la parole. La docteure Alice Raffetin est revenue sur les avancées dans la prise en charge des patients atteints de ... maladies transmises par les tiques. L’ingénieur de recherche Jonas Durand a souligné le phénomène récent de prolifération des tiques dans les environnements en mutation. Laura Arnal, autrice atteinte de la maladie, a témoigné de son errance médicale et de la peur des patients. Le professeur Yazdanpanah a présenté les projets vaccinaux en cours de test. Enfin, la présidente de France Lyme a rappelé le manque de prise en charge des patients par le système de santé qu’elle juge “démuni”. Interrogés par les sénateurs sur le volet de la prévention, tous ont rappelé la nécessité de réaliser des actions de prévention visant à prévenir les piqûres de tiques et à faire adopter les bons comportements.

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