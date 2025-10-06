Public Sénat
Manipulations numériques en période électorale : quels sont les risques ?

Le mercredi 5 novembre 2025, les commissions de la culture et des lois du Sénat ont organisé une table ronde sur les risques de manipulations numériques en période électorale. Un sujet brûlant, alors que celles-ci se sont multipliées en Europe et que les municipales approchent à grand pas. Les parlementaires ont interrogé plusieurs spécialistes des...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h52mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/10/2028

