Manipulations numériques en période électorale : quels sont les risques ?

Le mercredi 5 novembre 2025, les commissions de la culture et des lois du Sénat ont organisé une table ronde sur les risques de manipulations numériques en période électorale. Un sujet brûlant, alors que celles-ci se sont multipliées en Europe et que les municipales approchent à grand pas. Les parlementaires ont interrogé plusieurs spécialistes des... questions de sécurité et de désinformation, à savoir Hugues Moutouh (Secrétaire général du ministère de l'Intérieur), Laurent Cordonier (Directeur de la recherche de la Fondation Descartes), Anne-Sophie Dhiver (Directrice adjointe du Service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères), Benoît Loutrel (Membre du collège de l’ARCOM) et Paul Hébert (Directeur adjoint de l’accompagnement juridique de la CNIL). Après avoir dressé un état des lieux de la menace en termes d’ingérences étrangères, rappelant que les élections municipales n’étaient pas celles qui intéressaient le plus les puissances hostiles à la France, les invités ont rappelé l’importance de l’éducation aux médias dans la lutte contre la mésinformation et la désinformation. Ils ont également remis en lumière le rôle des réseaux sociaux et des algorithmes dans la prolifération de contenus aptes à manipuler l’opinion, ainsi que leur capacité à parfois être relayés par les médias traditionnels. Revivez ces échanges.

Voir plus