Marges de la grande distribution : audition d’Auchan Retail et de Coopérative U

Le 3 février, la commission d’enquête sur les marges dans la grande distribution auditionnait Vincent Avignon, directeur des achats d'Auchan Retail. Il est venu expliquer la façon dont l’entreprise mène ses négociations. Il a accusé les industriels de marger de manière disproportionnée. Le 4 février, la commission d’enquête sur les marges dan...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/01/2029

