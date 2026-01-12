Marges de la grande distribution : audition d’Auchan Retail et de Coopérative U

Le 3 février, la commission d’enquête sur les marges dans la grande distribution auditionnait Vincent Avignon, directeur des achats d'Auchan Retail. Il est venu expliquer la façon dont l’entreprise mène ses négociations. Il a accusé les industriels de marger de manière disproportionnée. Le 4 février, la commission d’enquête sur les marges dan... s la grande distribution auditionnait Dominique Schelcher, président-directeur général de Coopérative U. Il a mis en exergue la proximité de son groupe avec des acteurs locaux et l’implantation de ses magasins dans de nombreux territoires ruraux. Par ailleurs, interrogé par les sénateurs sur les marges plus importantes réalisées sur la vente de produits bios, il s’est défendu en invoquant des pertes plus élevées sur cette partie du rayon fruits et légumes qu’il faut compenser. Au sein de la chambre haute du Parlement, il a enfin soutenu la mise en place de contrats tripartites et la nécessité de mieux rémunérer les producteurs. Revivez leurs échanges.

