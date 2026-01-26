Marges de la grande distribution : audition du PDG de Carrefour

Le 25 février, la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution auditionnait Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour et Laurent Vallée, son secrétaire général. Alors que les négociations commerciales pour l’année 2026 vont se terminer le 1er mars, les sénateurs de la commission d’enquête... ont interrogé le PDG de Carrefour sur ses pratiques de négociation. Alexandre Bompard a récusé avoir recours à des pratiques peu scrupuleuses et a assuré suivre une charte de bonne conduite. Il a plaidé pour une dérégulation du secteur du commerce, et en particulier pour la fin de la date butoir au premier mars pour les négociations commerciales. “C’est une des dispositions les plus bêtes qui existent”, a-t-il affirmé. Revivez leurs échanges.

