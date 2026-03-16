Marges de la grande distribution : audition d’une centrale de services et d’une centrale d’achats

Le 9 avril, la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution auditionnait les responsables des centrales Coopernic et Coopelec. Les quatre responsables ont tenu à défendre leurs modèles, face aux critiques faites devant la commission par les industriels et les associations de producteurs. Interrogés sur leu... rs relations avec les industriels et notamment les multinationales à l’approche et au cours des négociations, ils ont assuré être victime de certaines formes de pression. Enfin, Coopernic et Coopelec ont souligné le rôle des services dans le dynamisme de la grande distribution. Ils ont affirmé être jugés “essentiels” par les industriels, leur offrant une certaine visibilité au sein de la grande distribution. Revivez ces échanges.

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