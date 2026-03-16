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Marges de la grande distribution : audition d’une centrale de services et d’une centrale d’achats

Le 9 avril, la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution auditionnait les responsables des centrales Coopernic et Coopelec. Les quatre responsables ont tenu à défendre leurs modèles, face aux critiques faites devant la commission par les industriels et les associations de producteurs. Interrogés sur leu...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/03/2029

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