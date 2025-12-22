Marges de la grande distribution : l'avis des syndicats agricoles

Le 15 janvier, la commission d'enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution organisait une table-ronde avec des syndicats d'agriculteurs. Etaient présents Yohann Barbe, membre du bureau de la FNSEA, Jordy Bouancheau, membre du conseil d'administration des Jeunes agriculteurs et François Walraet, secrétaire général de la Coordination rural... e. La Confédération paysanne n'a pu se rendre à l'audition, en raison des manifestations d'agriculteurs qui se déroule simultanément. Les syndicalistes ont tous rappelé leur volonté d'obtenir un prix rémunérateur pour les producteurs. Ils ont appelé à davantage de contrôles de l'application de la loi Egalim, notamment par les centrales d'achat européennes. Ils ont enfin appelé à une interprétation plus stricte de l'affichage "bleu blanc rouge". Revivez leurs échanges.

