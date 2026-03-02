Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Masculinismes : quels risques de radicalisation ?

Le 24 mars, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une table-ronde sur la radicalisation des mouvements masculinistes, dans le cadre de sa mission d’information sur les mouvements masculinistes. Les sénatrices ont interrogé des spécialistes : Alexandre Ledrait, professeur de psychopathologie clinique et de psychocriminologie clinique...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/03/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique