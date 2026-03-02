Masculinismes : quels risques de radicalisation ?

Le 24 mars, la délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une table-ronde sur la radicalisation des mouvements masculinistes, dans le cadre de sa mission d’information sur les mouvements masculinistes. Les sénatrices ont interrogé des spécialistes : Alexandre Ledrait, professeur de psychopathologie clinique et de psychocriminologie clinique... à l’université de Caen Normandie, Tristan Renard, sociologue et coordonnateur du CRESAM au Centre hospitalier Gérard Machant à Toulouse, Antoine Mégie, coordinateur scientifique du COSPRAD et Julien Chavanes, auteur et journaliste indépendant. Ils ont détaillé les processus psychiques à l’œuvre dans la radicalisation des hommes dans la mouvance masculinistes, en rapprochant le processus à celui de la radicalisation islamiste. Revivez leurs échanges.

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