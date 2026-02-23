Médias sur les plateformes : audition de Brut, Konbini et Loopsider

Le 25 mars, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” organisait une table-ronde en présence de Brut, Konbini et Loopsider. Cette instance, créée en mars 2026, étudie les nouveaux acteurs du numérique désormais incontournables dans le paysage de l’information, mais difficilement régulés. Elsa Darquier pour B... rut, Johan Hufnagel pour Loopsider et Amir Bendjaballah pour Konbini ont présenté leur modèle économique tout en insistant sur l’indépendance éditoriale de leurs journalistes. Ils ont mis en garde sur leur grande dépendance aux plateformes et à leurs algorithmes, gardés secrets. Revivez ces échanges.

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