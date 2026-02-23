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Médias sur les plateformes : audition de Brut, Konbini et Loopsider

Le 25 mars, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” organisait une table-ronde en présence de Brut, Konbini et Loopsider. Cette instance, créée en mars 2026, étudie les nouveaux acteurs du numérique désormais incontournables dans le paysage de l’information, mais difficilement régulés. Elsa Darquier pour B...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

58mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2029

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