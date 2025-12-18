Mouvements masculinistes : quel état des lieux ?

Le 11 décembre, la délégation aux droits des femmes du Sénat auditionnait des chercheurs sur les mouvements masculinistes dans le monde. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un rapport que rédige la délégation sur le masculinisme. Etaient entendus Laura Verquere, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'U... niversité de Lille, Céline Morin, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Nanterre et Julien Mésangeau, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lille. Revivez leurs échanges.

