Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Mouvements masculinistes : quel état des lieux ?

Le 11 décembre, la délégation aux droits des femmes du Sénat auditionnait des chercheurs sur les mouvements masculinistes dans le monde. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un rapport que rédige la délégation sur le masculinisme. Etaient entendus Laura Verquere, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'U...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/12/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique