Nationalisation des sites ArcelorMittal : le Sénat dit non

Le 30 octobre, le Sénat examinait une proposition de loi du groupe communiste visant à nationaliser les actifs stratégiques d'ArcelorMittal. Proposé dans le cadre de la niche parlementaire du groupe, ce texte s'inscrit dans un contexte de tensions sociales croissantes au sein des usines françaises du groupe et de crise persistante de la filière de l'ac...

Politique

58mn

Jusqu'au 15/10/2028

