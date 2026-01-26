Public Sénat
Négociations commerciales : le Sénat entend Carrefour, Intermarché et Casino

Le 17 février, la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution auditionnait des représentants de Carrefour, Intermarché et Casino. Devant les sénateurs, ils sont venus expliquer leur fonctionnement. Alors que des accusations de pratiques anticoncurrentielles de la part des distributeurs dans les négociations émaillent l’...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/02/2029

