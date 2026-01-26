Négociations commerciales : le Sénat entend les grands distributeurs

Le 17 février, la commission d’enquête du Sénat sur les marges de la grande distribution auditionnait des représentants de Carrefour, Intermarché et Casino. Devant les sénateurs, ils sont venus expliquer leur fonctionnement. Alors que des accusations de pratiques anticoncurrentielles de la part des distributeurs dans les négociations émaillent l’... actualité, tous s’en sont défendus. Pour rappel, le 17 février 2025, Casino et Intermarché ont été condamnés par la Cour de cassation à payer une amende de 4 millions d’euros pour “pratiques restrictives de concurrence” dans les négociations commerciales. Ils sont accusés, entre autres, d’avoir menacé de supprimer des références en magasin. Revivez leurs échanges.

