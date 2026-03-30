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Pacte sur la migration et l’asile : audition de Laurent Nuñez

Le 29 avril, les commissions des lois et des affaires européennes du Sénat auditionnaient Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Il est venu présenter le projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour transposer dans le droit français le pacte européen sur la migration et l’asile. Il a été définitivement adopté l...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/04/2029

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