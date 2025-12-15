Public Sénat
Parquet national anti-criminalité organisée : audition de la nouvelle procureure de la République

Le 14 janvier, la commission des lois du Sénat auditionnait Vanessa Perrée, nouvelle procureure de la République anti-criminalité organisée. Cette magistrate, qui dirigeait l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), a été nommée à la tête du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco). Cette ...

