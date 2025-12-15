Parquet national anti-criminalité organisée : audition de la nouvelle procureure de la République

Le 14 janvier, la commission des lois du Sénat auditionnait Vanessa Perrée, nouvelle procureure de la République anti-criminalité organisée. Cette magistrate, qui dirigeait l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), a été nommée à la tête du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco). Cette ... instance a été créée dans la proposition de loi visant à "sortir la France du piège du narcotrafic", adoptée en avril 2025, à la suite des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Vanessa Perrée est venue présenter la manière dont le Pnaco, installé le 5 janvier 2026, travaillera : le nombre de dossiers récupérés, le nombre de magistrats impliqués. Ainsi, elle a annoncé que le parquet s'était déjà saisi de 70 dossiers, dont celui de l'assassinat d'Alain Orsoni, le 12 janvier dernier. Revivez leurs échanges.

