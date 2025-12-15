Parquet national anti-criminalité organisée : audition de la nouvelle procureure de la République
Le 14 janvier, la commission des lois du Sénat auditionnait Vanessa Perrée, nouvelle procureure de la République anti-criminalité organisée. Cette magistrate, qui dirigeait l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), a été nommée à la tête du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco). Cette ... instance a été créée dans la proposition de loi visant à "sortir la France du piège du narcotrafic", adoptée en avril 2025, à la suite des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Vanessa Perrée est venue présenter la manière dont le Pnaco, installé le 5 janvier 2026, travaillera : le nombre de dossiers récupérés, le nombre de magistrats impliqués. Ainsi, elle a annoncé que le parquet s'était déjà saisi de 70 dossiers, dont celui de l'assassinat d'Alain Orsoni, le 12 janvier dernier. Revivez leurs échanges.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Sur la même thématique
Questions au Gouvernement