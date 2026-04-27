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Périscolaire : le Sénat veut contrôler les antécédents judiciaires des animateurs

Le 27 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi “visant à permettre la mise en place d'une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d'encadrement des enfants”. Le sénateur centrise Hervé Maurey a présenté ce texte dont il est l’auteur. Des sénateurs de tous bords politiques ont rappelé l’importa...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/05/2029

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