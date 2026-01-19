PME et grands enjeux : audition du président de la CPME

Le 11 février, la commission des affaires économiques auditionnait Amir Reza-Tofighi, président de la CPME. Celui-ci, qui s’exprimait pour la première fois devant la commission depuis son arrivée à la tête de l’organisation patronale, a soulevé plusieurs sujets : le financement du modèle social, la fiscalité appliquée aux entreprises, ou encor... e le rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises. “Tous les entrepreneurs ont mal vécu le rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises”, a-t-il affirmé devant les sénateurs, suscitant une réaction de Fabien Gay, rapporteur de la commission d’enquête. “Aucun d’entre nous n’a dit que les 211 milliards étaient des cadeaux aux entreprises”, s’est-il défendu. Revivez leurs échanges.

