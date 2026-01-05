Politique étrangères américaine : une réactualisation de la doctrine Monroe ?
Le 4 février, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po, politologue à l’unité du sud global à la London School of Economics. A l’ordre du jour : l’enlèvement du président vénézuélien par les Etats-Uni... s, en janvier 2026 et ce qu’il révèle de la politique que Donald Trump veut mener en Amérique latine. Le chercheur a exposé l’impact de cette intervention sur Cuba, la Colombie, le Panama, mais aussi le Salvador ou encore le Costa Rica. Revivez leurs échanges.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Sur la même thématique
Questions au Gouvernement