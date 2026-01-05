Politique étrangères américaine : une réactualisation de la doctrine Monroe ?

Le 4 février, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po, politologue à l’unité du sud global à la London School of Economics. A l’ordre du jour : l’enlèvement du président vénézuélien par les Etats-Uni... s, en janvier 2026 et ce qu’il révèle de la politique que Donald Trump veut mener en Amérique latine. Le chercheur a exposé l’impact de cette intervention sur Cuba, la Colombie, le Panama, mais aussi le Salvador ou encore le Costa Rica. Revivez leurs échanges.

