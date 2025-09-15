Public Sénat
Présidence de la SNCF : audition de Jean Castex

Le 15 octobre 2025, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat recevait Jean Castex, candidat à la présidence du groupe SNCF. Son nom avait été proposé par le chef de l’Etat fin septembre et nécessite l’aval des deux chambres du Parlement. Alors qu’il sera entendu la semaine prochaine par les élus de l...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

59mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/10/2028

