Présidence de la SNCF : audition de Jean Castex

Le 15 octobre 2025, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat recevait Jean Castex, candidat à la présidence du groupe SNCF. Son nom avait été proposé par le chef de l’Etat fin septembre et nécessite l’aval des deux chambres du Parlement. Alors qu’il sera entendu la semaine prochaine par les élus de l... ’Assemblée nationale, c’est tout d’abord par les parlementaires du Palais du Luxembourg qu’il a été auditionné. Cette audition aux allures d’entretien d’embauche a été l’occasion pour l’ancien Premier ministre et actuel président-directeur général de la Régie autonome des Transports parisiens (RATP) de revenir sur son parcours et sur les réalisations qu’il a accomplies à la tête de celle-ci. Le haut fonctionnaire a évoqué les différents dossiers dont il entend se saisir et expliqué sa conception du dialogue social et du rapport aux territoires et à leurs représentants. Ce temps d’échange s’est conclu par un vote au cours duquel aucune opposition ne s’est exprimée quant à sa nomination à la tête de la Société nationale des chemins de fer français. Revivez ce moment.

