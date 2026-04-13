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Prix de lâ€™Ã©nergie : audition de la commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie

Le 13 mai, la commission des affaires Ã©conomiques du SÃ©nat auditionnait Emmanuelle Wargon, prÃ©sidente de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie. Cette instance veille au bon fonctionnement des marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© et du gaz en France, en participant entre autres Ã  la fixation des tarifs du gaz et de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Emmanuelle Wargon sâ€...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

DurÃ©e

1h23mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 27/04/2029

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