Prix de lâ€™Ã©nergie : audition de la commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie

Le 13 mai, la commission des affaires Ã©conomiques du SÃ©nat auditionnait Emmanuelle Wargon, prÃ©sidente de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie. Cette instance veille au bon fonctionnement des marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© et du gaz en France, en participant entre autres Ã la fixation des tarifs du gaz et de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Emmanuelle Wargon sâ€... ™est voulue rassurante face aux sÃ©nateurs sur le sujet de lâ€™Ã©nergie. Elle a affirmÃ© que nos stocks de gaz pour lâ€™hiver 2026 nâ€™Ã©taient pas en danger mais que les prix risquaient, eux, de varier. Concernant lâ€™Ã©lectricitÃ©, la France est en situation de surproduction, ce qui permet dâ€™en exporter. Les sÃ©nateurs ont interrogÃ© lâ€™ancienne ministre sur le plan dâ€™Ã©lectrification du gouvernement, sur la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie ou encore sur la rÃ©forme des heures creuses. Revivez ces Ã©changes.

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