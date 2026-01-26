Programmation pluriannuelle de l’énergie : débat au Sénat

Le 23 février, le Sénat débattait de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Alors que, selon la loi énergie climat de 2019, un tel texte, définissant la stratégie énergétique de la France jusqu’en 2035, devait être présenté au Parlement en 2023, c’est finalement par décret que le gouvernement l’a présentée le 12 février 2026. Le... s sénateurs, qui avaient concocté leur propre texte portant programmation pluriannuelle de l’énergie, la proposition de loi Gremillet, ont vu rouge. Tout comme les députés des groupes du Rassemblement national et de la France Insoumise, qui ont chacun déposé une motion de censure en réaction. La proposition de loi Gremillet avait été adoptée au Sénat et largement modifiée à l’Assemblée nationale : les députés avaient adopté un moratoire sur les énergies renouvelables et la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce texte n’ira pas au bout de son parcours législatif. Revivez les débats dans l’hémicycle.

