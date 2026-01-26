Public Sénat
Programmation pluriannuelle de l’énergie : débat au Sénat

Le 23 février, le Sénat débattait de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Alors que, selon la loi énergie climat de 2019, un tel texte, définissant la stratégie énergétique de la France jusqu’en 2035, devait être présenté au Parlement en 2023, c’est finalement par décret que le gouvernement l’a présentée le 12 février 2026. Le...

Politique

1h28mn

Jusqu'au 08/02/2029

