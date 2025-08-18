Public Sénat
Que disent les français de leurs services publics ?

Le mardi 20 mai 2025 le Sénat auditionnait la défenseure des droits Claire Hédon et Daniel Agacinski, son délégué général à la médiation. Cette audition, qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’information sur les services publics du Sénat, visait à mieux comprendre les difficultés d’accès à ces derniers que peuvent rencontrer certai...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h58mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/09/2028

