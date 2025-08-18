Que disent les français de leurs services publics ?

Le mardi 20 mai 2025 le Sénat auditionnait la défenseure des droits Claire Hédon et Daniel Agacinski, son délégué général à la médiation. Cette audition, qui s’inscrit dans le cadre de la mission d’information sur les services publics du Sénat, visait à mieux comprendre les difficultés d’accès à ces derniers que peuvent rencontrer certai... ns Français. Les intervenants ont dépeint une détérioration de l’accessibilité de ces derniers, particulièrement en ce qui concerne les populations étrangères. Ils en ont aussi profité pour interpeller les parlementaires présents au sujet du manque de moyens que rencontre leur institution. Dans le cadre de la même mission d’information, le Sénat a auditionné la géographe Marie-Vic Ozouf-Marignier, le 28 mai 2025. La chercheuse, qui a travaillé sur les cahiers de doléances produits lors du Grand débat national, a présenté les leçons que l’on peut tirer de ces derniers, mettant en exergue le rapport des citoyens français aux services publics, entre attachement et sentiment d’abandon. Revivez leurs échanges.

