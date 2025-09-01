Public Sénat
Quel avenir pour la Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad ?

Le 1er octobre, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements jihadistes, chercheur au Soufan Center à New York. Devant les sénateurs, il a apporté son expertise sur la Syrie, pour comprendre ce qui se passe dans le pays depuis la chute de Bachar Al-Assad le 8 décembre 20...

