Quel avenir pour la Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad ?

Le 1er octobre, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements jihadistes, chercheur au Soufan Center à New York. Devant les sénateurs, il a apporté son expertise sur la Syrie, pour comprendre ce qui se passe dans le pays depuis la chute de Bachar Al-Assad le 8 décembre 20... 24. Il a notamment souligné la mue du nouveau président de transition syrien, l’ancien jihadiste Ahmed Al-Charaa. Wassim Nasr a détaillé la position de tous les pays voisins vis-à-vis du nouveau régime, ainsi que l’attitude des Etats-Unis et de la Russie. Alors que la communauté internationale occidentale s’inquiète du profil du nouveau dirigeant syrien, l’expert affirme qu’il faut lui laisser une chance de réussir une transition politique, après “54 ans de dictature et 14 ans de guerre civile”. Revivez leurs échanges.

